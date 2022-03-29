График эвакуационных поездов на 29 марта
Вторник, 29 марта 2022, 04:22
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны".
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Детали: Дополнительные эвакуационные поезда в Украине во вторник будут курсировать по следующему графику:
Харьков
- 11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород
Краматорск
ВИДЕО ДНЯ
- 13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.
А также:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Кроме того, назначены и эвакуационные международные рейсы:
Польша
- 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
- 08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*
- 10:30 - 901/902 Днепр-Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
*билеты в продаже
Словакия
- 11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)
*билеты в продаже
Венгрия
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*
*билеты в продаже
Румыния
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.