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График эвакуационных поездов на 29 марта

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 04:22
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны".

Детали: Дополнительные эвакуационные поезда в Украине во вторник будут курсировать по следующему графику:

Харьков

  • 11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород

Краматорск

  • 13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;
  • 16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.

А также:

ВИДЕО ДНЯ
  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Кроме того, назначены и эвакуационные международные рейсы:

Польша

  • 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
  • 08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*
  • 10:30 - 901/902 Днепр-Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

*билеты в продаже

Словакия

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)

*билеты в продаже

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*

  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*

*билеты в продаже

Румыния

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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