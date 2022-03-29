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Кулеба про "я їх знищу" Путіна: Хай будує свої плани, у нас є свої

Анастасія КалатурВівторок, 29 березня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін може будувати плани зі "знищення" України, але в України є свої.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телебачення, якого цитує "УНІАН"

Деталі: Раніше повідомлялося, що Путіну нібито передали записку від президента Володимира Зеленського, прочитавши яку Путін сказав "я їх знищу".

Пряма мова Кулеби: "Я нагадаю, що він (Путін – Ред.) збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло ... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій".

Передісторія:

  • За даними The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та Кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч   Зеленським до Путіна.
  • У ній Зеленський виклав можливі компроміси, на який готовий піти український уряд задля припинення війни.
  • Путін нібито розгнівано відповів Абрамовичу: "Передай йому, що я їх знищу".

Теми: Кулеба ДмитроПутін
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