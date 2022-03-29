Кулеба про "я їх знищу" Путіна: Хай будує свої плани, у нас є свої

Президент РФ Володимир Путін може будувати плани зі "знищення" України, але в України є свої.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телебачення, якого цитує "УНІАН"

Деталі: Раніше повідомлялося, що Путіну нібито передали записку від президента Володимира Зеленського, прочитавши яку Путін сказав "я їх знищу".

Пряма мова Кулеби: "Я нагадаю, що він (Путін – Ред.) збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло ... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій".

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