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Кулеба о "я их уничтожу" Путина: Пусть строит свои планы, у нас есть свои

Анастасия КалатурВторник, 29 марта 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин может строить планы по "уничтожению" Украины, но у Украины есть свои.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телевидения, которого цитирует "УНИАН"

Детали: Ранее сообщалось, что Путину якобы передали записку от президента Владимира Зеленского, прочтя которую Путин сказал "я их уничтожу".

Прямая речь Кулебы: "Я напомню, что он (Путин – Ред.) собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло… Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий".

Предыстория:

  • По данным The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности, он передавал записку, написанную собственноручно Зеленским Путину.
  • В ней Зеленский изложил возможные компромиссы, на которые готово пойти украинское правительство для прекращения войны.
  • Путин якобы в гневе ответил Абрамовичу: "Передай ему, что я их уничтожу".

Темы: Кулеба ДмитрийПутин
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