Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд Британії закликав держорганізації розірвати контракти з компаніями РФ та Білорусі

Анастасія КалатурВівторок, 29 березня 2022, 05:44

Уряд Британії закликає всі організації державного сектора терміново переглянути і по можливості розірвати контракти з російськими та білоруськими компаніями.

Джерело: оприлюднені рекомендації уряду Британії, канцлер герцогства Ланкастерського Стів Барклі

Деталі: У рекомендаціях зазначається, щоб державні органи, у тому числі державні відомства та лікарні, негайно переглянули будь-які контракти з російськими та білоруськими компаніями та, якщо це можливо, змінили постачальників та законно розірвали домовленості.

Цей крок пов’язаний з війною РФ, розв’язаною проти України.

Дослівно Стів Барклі: "Державні гроші не повинні фінансувати путінську військову машину. Ми просимо лікарні, ради та інші організації державного сектора терміново переглянути шляхи, якими можна обмежити комерційні зв’язки з РФ".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяБілорусьВелика Британія
Головне сьогодні

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Усі новини...
Росія
Північний напрямок: ЗСУ знищили понад 20 російських військових і техніку
Reuters: Росіяни катаються Рудим лісом у Чорнобилі – працівники називають це "самогубством"
Міноборони Великобританії: "Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом
Останні новини
04:48
Росіяни пошкодили в Україні понад 50 об’єктів культури – ЮНЕСКО
04:20
США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів
04:04
Щоб знизити рівень напруги - США відклали випробування ракети Minuteman III
03:52
На Харківщині найгарячішою точкою лишається Ізюм – голова ОВА
03:20
Заради українських біженців – у Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти РФ
02:44
фотоЗСУ звільнили ще одне село на Чернігівщині
02:10
Хакери злили дані російського заводу, де роблять запчастини для ЗРК
02:08
Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян
01:49
Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - ЗМІ
01:35
Нафтова відповідь США та пенсії росіян "на вітер": економічні підсумки
Усі новини...