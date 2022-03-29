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Уряд Британії закликав держорганізації розірвати контракти з компаніями РФ та Білорусі

Анастасія КалатурВівторок, 29 березня 2022, 05:44

Уряд Британії закликає всі організації державного сектора терміново переглянути і по можливості розірвати контракти з російськими та білоруськими компаніями.

Джерело: оприлюднені рекомендації уряду Британії, канцлер герцогства Ланкастерського Стів Барклі

Деталі: У рекомендаціях зазначається, щоб державні органи, у тому числі державні відомства та лікарні, негайно переглянули будь-які контракти з російськими та білоруськими компаніями та, якщо це можливо, змінили постачальників та законно розірвали домовленості.

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Цей крок пов’язаний з війною РФ, розв’язаною проти України.

Дослівно Стів Барклі: "Державні гроші не повинні фінансувати путінську військову машину. Ми просимо лікарні, ради та інші організації державного сектора терміново переглянути шляхи, якими можна обмежити комерційні зв’язки з РФ".

Теми: РосіяБілорусьВелика Британія
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