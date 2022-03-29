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Правительство Британии призвало госорганизации расторгнуть контракты с компаниями РФ и Беларуси

Анастасия КалатурВторник, 29 марта 2022, 05:44

Правительство Британии призывает все организации государственного сектора срочно пересмотреть и по возможности расторгнуть контракты с российскими и белорусскими компаниями.

Источник: обнародованные рекомендации правительства Британии, канцлер герцогства Ланкастерского Стив Баркли

Детали: В рекомендациях указывается, чтобы государственные органы, в том числе государственные ведомства и больницы, немедленно просмотрели любые контракты с российскими и белорусскими компаниями и, по возможности, сменили поставщиков и законно расторгли договоренности.

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Этот шаг связан с войной РФ, развязанной против Украины.

Дословно Стив Баркли: "Государственные деньги не должны финансировать путинскую военную машину. Мы просим больницы, советы и другие организации государственного сектора срочно пересмотреть пути, по которым можно ограничить коммерческие связи с РФ".

Темы: РосcияБеларусьВеликобритания
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