Япония прекратила экспорт в РФ дорогих авто и других предметов роскоши

Япония запретила экспорт предметов роскоши в РФ с 5 апреля.

Источник: Kyodo, Nikkei

Детали: Речь идет, в частности, о роскошных автомобилях, мотоциклах, алкогольных напитках, косметике, произведениях искусства и ювелирных изделиях.

По данным правительства, автомобили составляют значительную часть поставок в Россию из Японии - 627,8 млрд иен (5 млрд долларов) в 2020 году.

Коити Хагиуда, министр экономики Японии, сказал, что страна будет работать "с международным сообществом, включая страны Большой семерки, над введением жестких санкций".

Япония ввела аналогичный запрет на экспорт предметов роскоши в Северную Корею в 2006 году после того, как Пхеньян объявил о проведении ядерных испытаний.