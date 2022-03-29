Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС погодили план із 10 пунктів щодо українських біженців

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 06:56

Рада Європейського Союзу в понеділок одноголосно дала згоду на план із 10 пунктів щодо підтримки українських біженців, а також країн Європейського Союзу, які приймають основну частину з них. 

Про це за підсумками позачергового засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС і Шенгенської зони заявили глава МВС Франції Жераль Дарманен і єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоханссон, повідомляє кореспондент Deutsche Welle.

У засіданні, яке відбулося в Брюсселі у понеділок, 28 березня, взяв участь через відеозв'язок міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Реклама:
"Цей план передбачає створення платформи ЄС з реєстрації всіх тих, хто прибуває та тих, хто подається на тимчасовий захист", - пояснила Йоханссон перший пункт схваленого плану. Зараз ця реєстрація відбувається лише в рамках кожної держави Євросоюзу, без обміну інформацією між національними системами.

План передбачає також розробку заходів із протидії експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями, зазначила Йоханссон. 

Окремий пункт стосується прийому дітей, зокрема тих, які прибули на територію Євросоюзу без дорослих. Також у Раді ЄС вирішили активувати спеціальну платформу з протидії криміналу, аби уникнути загроз безпеці.

За даними єврокомісарки, кількість біженців з України, які прибувають на територію ЄС, скорочується. Якщо у пікові дні прибували понад 200 тисяч людей, які рятуються від війни Росії проти України, то тепер ця цифра скоротилася до 40 тисяч. 

Загалом же до Євросоюзу прибули 3,8 мільйона українських біженців, з яких половина - діти, зауважила Йоханссон. 

ВІДЕО ДНЯ

Також єврокомісарка вважає, що Європейський Союз має створити стимули для українців, які прибули під час війни до Польщі,  переїхати до інших країн ЄС.

Теми: ЄСУкраїнабіженцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
ЄС розгляне пропозиції, щоб прискорити постачання артснарядів Україні – Боррель
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: