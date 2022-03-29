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В ЕС согласовали план по 10 пунктам относительно украинских беженцев

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 06:56

Совет Европейского Союза в понедельник единогласно дал согласие на план из 10 пунктов поддержки украинских беженцев, а также стран Европейского Союза, которые принимают основную часть из них.

Об этом по итогам внеочередного заседания министров внутренних дел стран ЕС и Шенгенской зоны заявили глава МВД Франции Жераль Дарманен и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает корреспондент Deutsche Welle.

В заседании, состоявшемся в Брюсселе в понедельник, 28 марта, принял участие по видеосвязи министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Этот план предусматривает создание платформы ЕС по регистрации всех прибывающих и подаваемых на временную защиту", - пояснила Йоханссон первый пункт одобренного плана. Сейчас эта регистрация проходит только в рамках каждого государства Евросоюза, без обмена информацией между национальными системами.

План предусматривает разработку мер по противодействию эксплуатации украинских беженцев криминальными группировками, отметила Йоханссон.

Отдельный пункт касается приема детей, в том числе прибывших на территорию Евросоюза без взрослых. Также в Совете ЕС решили активировать специальную платформу по противодействию криминалу, чтобы избежать угроз безопасности.

По данным еврокомиссара, количество беженцев из Украины, прибывающих на территорию ЕС, сокращается. Если в пиковые дни прибывало более 200 тысяч человек, спасающихся от войны России против Украины, то теперь эта цифра сократилась до 40 тысяч.

В общей сложности в Евросоюз прибыли 3,8 миллиона украинских беженцев, из которых половина - дети, отметила Йоханссон.

Также еврокомиссар считает, что Европейский Союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС.

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Темы: ЕСУкраинабеженцывойна
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