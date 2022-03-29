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NASA хоче висадити астронавтів на Марс до 2040 року

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 07:00
фото: Getty Images

Американське космічне агентство (NASA) планує висадити астронавтів на поверхню Марса до 2040 року.

Джерело: голова NASA Білл Нельсон, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Наш план у тому, щоб люди ходили Марсом до 2040 року".

Деталі: Він зазначив, що дослідження на Марсі зараз продовжуються – дані з поверхні планети збирає марсохід Perseverance, а на орбіті планети знаходяться автоматичні міжпланетні станції для вивчення її поверхні та атмосфери.

Також він наголосив на важливості роверів, назвавши їх "критично важливою частиною місії, необхідною для досліджень".

Нельсон зазначив, що зараз розробляється надувний тепловий щит, який здатний уповільнити космічний корабель під час входження в атмосферу Марса і допомогти йому здійснити безпечну посадку на поверхню планети.

Також, за словами глави управління, фахівці NASA займаються питанням підтримки життєдіяльності на Місяці та Марсі.

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У тому числі в NASA розглядають варіанти забезпечувати безперервне харчування техніки та обладнання електроенергією, для цього планується виділити кошти з держбюджету, які підуть на створення необхідної інфраструктури.

Крім того, американське космічне відомство займається розробкою нових двигунів, які прискорять транспортування астронавтів на Марс.

Теми: космос
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