NASA хочет высадить астронавтов на Марс к 2040 году

Американское космическое агентство (NASA) планирует высадить астронавтов на поверхность Марса к 2040 году.

Источник: глава NASA Билл Нельсон, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Наш план состоит в том, чтобы люди ходили Марсом до 2040 года".

Детали: Он отметил, что исследования на Марсе продолжаются в настоящее время – данные с поверхности планеты собирает марсоход Perseverance, а на орбите планеты находятся автоматические межпланетные станции для изучения её поверхности и атмосферы.

Также он отметил важность роверов, назвав их "критически важной частью миссии, необходимой для исследований".

Нельсон отметил, что в данный момент разрабатывается надувной тепловой щит, который способен замедлить космический корабль при вхождении в атмосферу Марса и помочь ему осуществить безопасную посадку на поверхность планеты.

Также, по словам главы управления, специалисты NASA занимаются вопросом поддерживания жизнедеятельности на Луне и Марсе.

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В том числе в NASA рассматривают варианты обеспечивать непрерывное питание техники и оборудования электроэнергией, для этих целей планируется выделить средства из госбюджета, которые пойдут на создание необходимой инфраструктуры.

Помимо прочего, американское космическое ведомство занимается разработкой новых двигателей, которые ускорят транспортировку астронавтов на Марс.