Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

NASA хочет высадить астронавтов на Марс к 2040 году

Ольга ГлущенкоВторник, 29 марта 2022, 07:00
NASA хочет высадить астронавтов на Марс к 2040 году
фото: Getty Images

Американское космическое агентство (NASA) планирует высадить астронавтов на поверхность Марса к 2040 году.

Источник: глава NASA Билл Нельсон, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Наш план состоит в том, чтобы люди ходили Марсом до 2040 года".

Реклама:

Детали: Он отметил, что исследования на Марсе продолжаются в настоящее время – данные с поверхности планеты собирает марсоход Perseverance, а на орбите планеты находятся автоматические межпланетные станции для изучения её поверхности и атмосферы.

Также он отметил важность роверов, назвав их "критически важной частью миссии, необходимой для исследований".

Нельсон отметил, что в данный момент разрабатывается надувной тепловой щит, который способен замедлить космический корабль при вхождении в атмосферу Марса и помочь ему осуществить безопасную посадку на поверхность планеты.

ВИДЕО ДНЯ

Также, по словам главы управления, специалисты NASA занимаются вопросом поддерживания жизнедеятельности на Луне и Марсе.

В том числе в NASA рассматривают варианты обеспечивать непрерывное питание техники и оборудования электроэнергией, для этих целей планируется выделить средства из госбюджета, которые пойдут на создание необходимой инфраструктуры.

Помимо прочего, американское космическое ведомство занимается разработкой новых двигателей, которые ускорят транспортировку астронавтов на Марс.

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
космос
Почему разбилась российская "Луна": "Роскосмос" назвал причину
Российская станция "Луна-25" разбилась о Луну через неделю после взлета
Ученые показали древнейшую известную галактику Вселенной
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: