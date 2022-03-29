У Сенаті США пропонують пустити російські активи на допомогу Україні

Американські сенатори Майкл Беннет і Роб Портман внесли законопроєкт про перепрофілювання коштів із арештованих російських активів у фонд допомоги українським біженцям та відбудови України.

Джерело: Axios

Деталі: Двопартійний законопроєкт передбачає передачу елітних предметів розкоші в надзвичайні фонди. Гроші від ліквідації активів, вилучених новою оперативною групою Міністерства юстиції KleptoCapture, підуть в український фонд допомоги.

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Кошти фонду буде використано для підтримки українських біженців, відбудови України та інших зусиль.

Фондом буде управляти Державний департамент за погодженням з Агентством США з міжнародного розвитку.

2 березня генеральний прокурор США Меррік Гарленд запустив оперативну групу KleptoCapture. Вона має заволодіти активами тих, на кого накладено санкції США, і притягнути до відповідальності банки або криптовалютні біржі, які допомагають російським олігархам.

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Група націлена на активи, пов’язані з федеральними злочинами: літаки, яхти та елітну нерухомість багатих російських бізнесменів, які, можливо, були здобуті злочинною діяльністю, – і намагається конфіскувати їх у цивільному та кримінальному порядку.

Очолює цю роботу Ендрю Адамс, федеральний прокурор і співкерівник відділу з відмивання грошей і транснаціональних злочинних підприємств при прокуратурі Манхеттена.

"Зараз Україна переживає найгіршу кризу біженців з часів Другої світової війни – їм потрібна наша допомога. Один зі способів допомогти – це перейти від заморожування активів російських олігархів і заможних громадян до арешту їхніх активів і надання цього фінансування народу України для допомоги поточним гуманітарним зусиллям", – сказав Портман, високопоставлений член Комітету з питань внутрішньої безпеки Сенату.

"Наш законопроєкт змушує (президента Росії Володимира) Путіна та російських олігархів платити ціну, гарантуючи, що кошти з їхніх конфіскованих активів надходять безпосередньо українському народу, щоб підтримати його впродовж багатьох важких років перед переселенням, реконструкцією та відновленням", – сказав Беннет.