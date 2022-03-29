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В Сенате США предлагают пустить российские активы на помощь Украине

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 07:25

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман внесли законопроект о перепрофилировании средств от арестованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановления Украины.

Источник: Axios

Детали: Двухпартийный законопроект предусматривает передачу элитных предметов роскоши в чрезвычайные фонды. Деньги от ликвидации активов, изъятых новой оперативной группой Министерства юстиции KleptoCapture, отправятся в украинский фонд помощи.

Средства фонда будут использованы для поддержки украинских беженцев, восстановления Украины и других усилий.

Фондом будет управлять Государственный департамент по согласованию с Агентством США по международному развитию.

2 марта генеральный прокурор США Мэррик Гарленд запустил оперативную группу KleptoCapture. Она должна завладеть активами тех, на кого наложены санкции США, и привлечь к ответственности банки или криптовалютные биржи, помогающие российским олигархам.

Группа нацелена на активы, связанные с федеральными преступлениями: самолеты, яхты и элитную недвижимость богатых российских бизнесменов, которые, возможно, были добыты преступной деятельностью, – и пытается конфисковать их в гражданском и уголовном порядке.

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Возглавляет эту работу Эндрю Адамс, федеральный прокурор и соруководитель отдела по отмыванию денег и транснациональным преступным предприятиям при прокуратуре Манхэттена.

"Сейчас Украина переживает наихудший кризис беженцев со времен Второй мировой войны – им нужна наша помощь. Один из способов помочь – это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для помощи текущим гуманитарным усилиям", – сказал Портман, высокопоставленный член Комитета по вопросам внутренней безопасности Сената.

"Наш законопроект заставляет (президента России Владимира) Путина и российских олигархов платить цену, гарантируя, что средства из их конфискованных активов поступают непосредственно украинскому народу, чтобы поддержать его на протяжении многих тяжелых лет перед переселением, реконструкцией и восстановлением", – сказал Беннет.

Темы: СШАсанкциивойнаденьги
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