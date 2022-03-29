7 країн ЄС порадили своїм громадянам не їхати воювати в Україні

Німеччина та шість інших країн ЄС порадили своїм громадянам у спільній заяві не їхати воювати в Україну як добровольці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Міністри юстиції Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії підписали звернення із цього приводу після зустрічі у понеділок.

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"Звичайно, ми хочемо запобігти поїздкам людей на театр військових дій", - сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про створення у складі українських Збройних Сил "Інтернаціонального легіону" для боротьби з російськими нападниками.

На початку березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що добровольцями зголосилися 20 тисяч іноземних громадян, переважно з європейських країн.

Раніше в МЗС Британії закликали співгромадян не їздити в Україну добровольцями.

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Тим часом, влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.