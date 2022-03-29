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7 стран ЕС посоветовали своим гражданам не ехать воевать в Украине

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 07:59

Германия и шесть других стран ЕС посоветовали своим гражданам в совместном заявлении не ехать воевать в Украину как добровольцы.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bild.

Министры юстиции Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Испании подписали обращение на этот счет после встречи в понедельник.

"Конечно, мы хотим предотвратить поездки людей на театр военных действий", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в составе украинских вооруженных сил "Интернационального легиона" для борьбы с российскими войсками.

В начале марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что добровольцами вызвались 20 тысяч иностранных граждан, преимущественно из европейских стран.

Ранее в МИД Британии призвали сограждан не ездить в Украину добровольцами.

Между тем власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российского вторжения.

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Темы: ЕСУкраинавойна
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