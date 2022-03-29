7 стран ЕС посоветовали своим гражданам не ехать воевать в Украине
Германия и шесть других стран ЕС посоветовали своим гражданам в совместном заявлении не ехать воевать в Украину как добровольцы.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bild.
Министры юстиции Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Испании подписали обращение на этот счет после встречи в понедельник.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в составе украинских вооруженных сил "Интернационального легиона" для борьбы с российскими войсками.
В начале марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что добровольцами вызвались 20 тысяч иностранных граждан, преимущественно из европейских стран.
Ранее в МИД Британии призвали сограждан не ездить в Украину добровольцами.
Между тем власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российского вторжения.