Польща прийматиме українських біженців стільки, скільки потрібно – віцепрем’єр

Польща готова продовжувати приймати українських біженців стільки, скільки буде потрібно.

Про це в інтерв’ю Politico сказав віцепрем’єр-міністр Пьотр Глінський, який курує зусилля Польщі з прийняття українських біженців, пише "Європейська правда".

"У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців", – сказав він.

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За останній місяць Польща прийняла 2,3 мільйона біженців, сказав Глінський – більше, ніж будь-яка інша європейська країна. Останнім часом кількість прибулих впала, але Варшава готується до майбутніх хвиль.

Проте, повторюючи занепокоєння України, Глінський дав зрозуміти, що Заходу дуже важливо не зменшувати гуманітарну допомогу країні.

"Це дуже чутлива проблема з точки зору України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", –сказав Глінський.

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Готовність Польщі прийняти так багато українських біженців, у той час як вона відмовилась зробити те саме для біженців із Сирії та Афганістану, справила враження на багато столиць ЄС.

Глінський пояснив різницю у підходах тим, що до війни у ​​Польщі вже жило та працювало близько 1,5 мільйона українців. Він також наголосив на глибоких культурних зв'язках між країнами.

"В українському підході до наших цінностей також видно зміни... вони намагаються бути більш європейськими", – сказав він. "Це результат війни".

Навпаки, біженцям із переважно мусульманських країн Близького Сходу та Африки важче інтегруватися, стверджує заступник глави польського уряду.

Раніше інший віцепрем’єр польського уряду та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський озвучив принципи, якими буде керуватися Польща у питанні підтримки біженців з України.

" У нас є правило – ніяких релокацій (мова йде про примусовий розподіл біженців по країнах ЄС). Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти – то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо", – зазначив Качинський.

Також нагадаємо, що окрім тимчасового розміщення, Польща започаткує державну програму та залучатиме фінансування ЄС для будівництва житла для біженців з України.