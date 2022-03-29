Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша будет принимать украинских беженцев столько, сколько нужно – вице-премьер

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 08:12

Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.

Об этом в интервью Politico сказал вице-премьер-министр Петр Глинский, курирующий усилия Польши по принятию украинских беженцев, пишет "Европейская правда".

"У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев", – сказал он.

Реклама:

За последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев, сказал Глинский – больше, чем любая другая европейская страна. В последнее время количество прибывших упало, но Варшава готовится к предстоящим волнам.

Однако, повторяя беспокойство Украины, Глинский дал понять, что Западу очень важно не сбавлять гуманитарную помощь стране.

"Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", – сказал Глинский.

ВИДЕО ДНЯ

Готовность Польши принять так много украинских беженцев, в то время как она отказалась сделать то же самое для беженцев из Сирии и Афганистана, произвела впечатление на многие столицы ЕС.

Глинский объяснил разницу в подходах тем, что до войны в Польше уже жило и работало около 1,5 миллиона украинцев. Он также отметил глубокие культурные связи между странами.

"В украинском подходе к нашим ценностям также видны изменения... они пытаются быть более европейскими", – сказал он. "Это исход войны".

Напротив, беженцам из преимущественно мусульманских стран Ближнего Востока и Африки труднее интегрироваться, утверждает замглавы польского правительства.

Ранее другой вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский озвучил принципы, которыми будет руководствоваться Польша по вопросу поддержки беженцев из Украины.

"У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти – то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", – отметил Качиньский.

Также напомним, что кроме временного размещения, Польша откроет государственную программу и будет привлекать финансирование ЕС для строительства жилья для беженцев из Украины.

Темы: ПольшабеженцыУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: