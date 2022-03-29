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Польша будет принимать украинских беженцев столько, сколько нужно – вице-премьер

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 08:12

Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.

Об этом в интервью Politico сказал вице-премьер-министр Петр Глинский, курирующий усилия Польши по принятию украинских беженцев, пишет "Европейская правда".

"У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев", – сказал он.

За последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев, сказал Глинский – больше, чем любая другая европейская страна. В последнее время количество прибывших упало, но Варшава готовится к предстоящим волнам.

Однако, повторяя беспокойство Украины, Глинский дал понять, что Западу очень важно не сбавлять гуманитарную помощь стране.

"Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", – сказал Глинский.

Готовность Польши принять так много украинских беженцев, в то время как она отказалась сделать то же самое для беженцев из Сирии и Афганистана, произвела впечатление на многие столицы ЕС.

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Глинский объяснил разницу в подходах тем, что до войны в Польше уже жило и работало около 1,5 миллиона украинцев. Он также отметил глубокие культурные связи между странами.

"В украинском подходе к нашим ценностям также видны изменения... они пытаются быть более европейскими", – сказал он. "Это исход войны".

Напротив, беженцам из преимущественно мусульманских стран Ближнего Востока и Африки труднее интегрироваться, утверждает замглавы польского правительства.

Ранее другой вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский озвучил принципы, которыми будет руководствоваться Польша по вопросу поддержки беженцев из Украины.

"У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти – то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", – отметил Качиньский.

Также напомним, что кроме временного размещения, Польша откроет государственную программу и будет привлекать финансирование ЕС для строительства жилья для беженцев из Украины.

Темы: ПольшабеженцыУкраинавойна
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