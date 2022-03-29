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"Немає оплати, немає газу": Росія пригрозила перекрити Європі газ

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 08:51

Без оплати за поставки російського газу РФ не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

Про це в інтерв’ю PBS заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда".  

"Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тож, як тільки у нас буде фінальне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося займатися благодійністю і безкоштовно відправляти газ до Західної Європи", – сказав Пєсков.

На уточнююче питання, чи збирається РФ вимкнути газ, якщо за нього не платитимуть в рублях, Пєсков відповів: "Немає оплати, немає газу".

Варто зазначити, що напередодні країни "Групи семи" відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях

Тим часом, головний дипломат ЄС вважає, що Путін не зупинить постачання газу Європі у відповідь на санкції.

Читайте аналітику на цю тему: Дерев'яні погрози: які наслідки матиме новий газовий ультиматум РФ

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Теми: РосіяЄвропагазвійна
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