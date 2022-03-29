"Немає оплати, немає газу": Росія пригрозила перекрити Європі газ

Без оплати за поставки російського газу РФ не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

Про це в інтерв’ю PBS заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда".

"Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тож, як тільки у нас буде фінальне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося займатися благодійністю і безкоштовно відправляти газ до Західної Європи", – сказав Пєсков.

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На уточнююче питання, чи збирається РФ вимкнути газ, якщо за нього не платитимуть в рублях, Пєсков відповів: "Немає оплати, немає газу".

Варто зазначити, що напередодні країни "Групи семи" відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях.

Тим часом, головний дипломат ЄС вважає, що Путін не зупинить постачання газу Європі у відповідь на санкції.

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