Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Немає оплати, немає газу": Росія пригрозила перекрити Європі газ

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 08:51

Без оплати за поставки російського газу РФ не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

Про це в інтерв’ю PBS заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда".  

"Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тож, як тільки у нас буде фінальне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося займатися благодійністю і безкоштовно відправляти газ до Західної Європи", – сказав Пєсков.

Реклама:

На уточнююче питання, чи збирається РФ вимкнути газ, якщо за нього не платитимуть в рублях, Пєсков відповів: "Немає оплати, немає газу".

Варто зазначити, що напередодні країни "Групи семи" відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях

Тим часом, головний дипломат ЄС вважає, що Путін не зупинить постачання газу Європі у відповідь на санкції.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте аналітику на цю тему: Дерев'яні погрози: які наслідки матиме новий газовий ультиматум РФ

Теми: РосіяЄвропагазвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Прем’єр Британії закликатиме Індію вплинути на РФ у питанні війни проти України
Втрати Росії у війні перевалили за 267 тисяч військових
США каратимуть санкціями за підтримку фіктивних російських виборів в Україні – Блінкен
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: