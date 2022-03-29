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"Нет оплаты, нет газа": Россия пригрозила перекрыть Европе газ

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 08:51

Без оплаты за поставки российского газа РФ не собирается поставлять голубое топливо странам Европы.

Об этом в интервью PBS заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда".

"Я не знаю, что произойдет, когда они исключат эту возможность. Поэтому, как только у нас будет финальное решение, посмотрим, что можно сделать. Но, безусловно, мы не собираемся заниматься благотворительностью и бесплатно отправлять газ в Западную Европу", – сказал Песков. 

На уточняющий вопрос, собирается ли РФ выключить газ, если за него не будут платить в рублях, Песков ответил: "Нет оплаты, нет газа".

Следует отметить, что накануне страны "Группы семи" отклонили требования России оплачивать счета за газ в рублях.

Тем временем главный дипломат ЕС считает, что Путин не остановит поставки газа Европе в ответ на санкции.

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Темы: РосcияЕвропагазвойна
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