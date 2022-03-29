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Укроборонпром опанував ремонт "трофейної" військової техніки росіян

Олена РощінаВівторок, 29 березня 2022, 08:58
Укроборонпром опанував ремонт трофейної військової техніки росіян
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Підприємства "Укроборонпрому" ремонтують не лише українську військову техніку, а й захоплену в Україні російську військову техніку.

Джерело: речниця ДП "Укроборонпром" Наталія Сад на брифінгу 28 березня

Пряма мова: "Підприємства Укроборонпрому на 100% виконують щоденний графік виробництва та ремонту військової техніки, погоджений головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. На 100% щодня. 

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Кожного дня "Укроборонпром" передає українській армії необхідну військову техніку. З міркувань безпеки ми навмисно не говоримо, скільки та якої саме, однак виробництво, модернізація та її ремонт здійснюються цілодобово. 

Підприємства Укроборонпрому освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про системи реактивного залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса". 

Деталі: Наталія Сад додала, що з перших днів війни концерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію. 

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Це стосується і документообігу: завдяки компанії Microsoft документообіг розміщений та ведеться у хмарному сховищі поза межами України. 

Крім того, оборонні підприємства отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.

Теми: Укроборонпромзброявійнаінтернет
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