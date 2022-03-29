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Укроборонпром освоил ремонт "трофейной" военной техники россиян

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 08:58
Укроборонпром освоил ремонт трофейной военной техники россиян
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Предприятия "Укроборонпрома" ремонтируют не только украинскую военную технику, но и захваченную в Украине российскую военную технику.

Источник: пресс-секретарь ГП "Укроборонпром" Наталья Сад на брифинге 28 марта

Прямая речь: "Предприятия Укроборонпрома на 100% выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. На 100% каждый день.

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Каждый день "Укроборонпром" передает украинской армии необходимую военную технику. Из соображений безопасности мы намеренно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт производятся круглосуточно.

Предприятия Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о системах реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Детали: Наталья Сад добавила, что с первых дней войны концерн осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.

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Это касается и документооборота: благодаря компании Microsoft документооборот расположен и ведется в облачном хранилище за пределами Украины.

Кроме того, оборонные предприятия получили первую партию спутникового интернета Starlink.

Темы: Укроборонпроморужиевойнаинтернет
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