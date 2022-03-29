Росіяни демілітаризували себе вже на 600 танків та 127 літаків
Вівторок, 29 березня 2022, 09:19
Російські окупанти демілітаризували свою армію на 17200 вояк, 597 танків, 127 літаків та 129 гелікоптерів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 17200 осіб,
- танків ‒ 597 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1710 од,
- артилерійських систем – 303 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 127 од,
- гелікоптерів – 129 од,
- автомобільної техніки - 1178 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
- Спеціальна техніка - 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.