Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни демілітаризували себе вже на 600 танків та 127 літаків

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 09:19
Росіяни демілітаризували себе вже на 600 танків та 127 літаків

Російські окупанти демілітаризували свою армію на 17200 вояк, 597 танків, 127 літаків та 129 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 17200 осіб,
  • танків ‒ 597 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1710 од,
  • артилерійських систем – 303 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 127 од,
  • гелікоптерів – 129 од,
  • автомобільної техніки - 1178 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
  • Спеціальна техніка - 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Генштаб
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: