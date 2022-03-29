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Росіяни демілітаризували себе вже на 600 танків та 127 літаків

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 09:19

Російські окупанти демілітаризували свою армію на 17200 вояк, 597 танків, 127 літаків та 129 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 17200 осіб,
  • танків ‒ 597 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1710 од,
  • артилерійських систем – 303 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 127 од,
  • гелікоптерів – 129 од,
  • автомобільної техніки - 1178 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
  • Спеціальна техніка - 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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Теми: ГенштабвійнаРосія
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