Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов
Вторник, 29 марта 2022, 09:19
Российские оккупанты демилитаризовали свою армию на 17200 солдат, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 17200 человек,
- танков ‒ 597 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
- артиллерийских систем – 303 ед,
- РСЗО - 96 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 127 ед,
- вертолетов – 129 ед,
- автомобильной техники - 1178 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
- Специальная техника – 21.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.