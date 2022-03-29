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Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Роман ПетренкоВторник, 29 марта 2022, 09:19
Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Российские оккупанты демилитаризовали свою армию на 17200 солдат, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 17200 человек,
  • танков ‒ 597 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
  • артиллерийских систем – 303 ед,
  • РСЗО - 96 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 127 ед,
  • вертолетов – 129 ед,
  • автомобильной техники - 1178 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
  • Специальная техника – 21.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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