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Радбез ООН збереться на засідання щодо України

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 09:29

Рада безпеки ООН 29 березня проведе засідання, на якому планують обговорювати питання України.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить графік на 29 березня.

Згідно з оголошенням, "українське" засідання почнеться о 15-00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

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Нагадаємо, 23 березня Рада Безпеки ООН не ухвалила внесений РФ проєкт резолюції  із закликом про тимчасове припинення вогню в Україні.

2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України: Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад.

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Теми: ООНвійнаУкраїна
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