Радбез ООН збереться на засідання щодо України

Рада безпеки ООН 29 березня проведе засідання, на якому планують обговорювати питання України.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить графік на 29 березня.

Згідно з оголошенням, "українське" засідання почнеться о 15-00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

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Нагадаємо, 23 березня Рада Безпеки ООН не ухвалила внесений РФ проєкт резолюції із закликом про тимчасове припинення вогню в Україні.

2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України: Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад.