Совбез ООН соберется на заседание по Украине

Совбез ООН 29 марта проведет заседание, на котором планируют обсуждать вопрос Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует график на 29 марта.

Согласно объявлению, "украинское" заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

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Напомним, 23 марта Совет Безопасности ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с призывом о временном прекращении огня в Украине.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает вторжение России в Украину и призывает Москву немедленно вывести все силы из Украины: Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментируемый перевод.