Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Совбез ООН соберется на заседание по Украине

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 09:29

Совбез ООН 29 марта проведет заседание, на котором планируют обсуждать вопрос Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует график на 29 марта.

Согласно объявлению, "украинское" заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Напомним, 23 марта Совет Безопасности ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с призывом о временном прекращении огня в Украине.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает вторжение России в Украину и призывает Москву немедленно вывести все силы из Украины: Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментируемый перевод.

Темы: ООНвойнаУкраина
Главное сегодня

Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

Всю Киевскую область освободили от оккупантов - Минобороны

Ермак анонсировал оккупантам новые "неприятности" от ВСУ

Подоляк рассказал о "плане Б" россиян на востоке-юге и пожурил интерпретаторов

ФОТО, ВИДЕОБуча: украинские спецназовцы начали зачистку территории города

Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Все новости...
ООН
ООН может инициировать подписание соглашений о гуманитарном перемирии между Украиной и РФ
Украина требует от ООН ввести специальную миссию в зону отчуждения
ООН располагает данными о массовых захоронениях в Мариуполе, в одном из них 200 тел
Последние новости
22:58
За день ни одного запуска ракет или вылетов авиации с территории Беларуси – оппозиционные журналисты
22:48
видеоНацгвардейцы показали завоеванные трофеи: САУ и плавучий бронетранспортер
22:42
Бойцы "Азова" за сутки уничтожили 2 танка и взяли в плен военных РФ
22:31
Оккупанты разрушили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод
22:29
CNN: США готовы способствовать передаче советских танков Украине
22:11
Зеленский с Путиным, скорее всего, встретятся в Стамбуле или Анкаре – Арахамия
22:01
фотоСилы сопротивления освободили поселок под Черниговом
22:00
Успешной "операцией" Путина в Украине стало лишь массовое бегство оккупантов из Киевщины - МО
21:59
фотоСпецназовцы показали подбитый вертолет россиян: будет работать на Украину
21:51
На Востоке Украины военные за сутки уничтожили до 80 россиян и 3 их танка
Все новости...