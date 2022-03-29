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Совбез ООН соберется на заседание по Украине

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 09:29

Совбез ООН 29 марта проведет заседание, на котором планируют обсуждать вопрос Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует график на 29 марта.

Согласно объявлению, "украинское" заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

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Напомним, 23 марта Совет Безопасности ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с призывом о временном прекращении огня в Украине.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает вторжение России в Украину и призывает Москву немедленно вывести все силы из Украины: Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментируемый перевод.

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Темы: ООНвойнаУкраина
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