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У вівторок працюватимуть 3 гумкоридори

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 10:00
У вівторок працюватимуть 3 гумкоридори
На фото – евакуація жителів Сум 15 березня. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

На 29 березня погоджена робота трьох гуманітарних коридорів у Донецькій та Запорізькій областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 29 березня

Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 3 гуманітарних коридори".

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Деталі: Зокрема, у Донецькій області з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.

Також із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Очікується, що до вечора вони дістануться до міста.

Верещук нагадала, що у Бердянську за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітрані штаби для допомоги маріупольцям (тел. 3-62-76, 3-52-52, 097 551 59 17 та 050 439 75 29).

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій області працюватимуть 2 гуманітарні коридори:

  • з міста Мелітополь до міста Запоріжжя (автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул. Алексеева, 12),
  • з міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10:00 відправляється колона людей на приватному транспорті (місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14).

Також, за словами Верещук, до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітраною допомогою.

Міністр нагадала, що 28 березня вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців.

Для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя: 095 220 41 11, 067 220 41 12 та 0800 503 508.

Теми: Українавійнаевакуація
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