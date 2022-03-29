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Во вторник будут работать 3 гумкоридора

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 10:00
Во вторник будут работать 3 гумкоридора
На фото – эвакуация жителей Сум 15 марта. Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

На 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров в Донецкой и Запорожской областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге 29 марта

Прямая речь Верещук: "На сегодняшний день согласованы 3 гуманитарных коридора".

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Детали: В частности, в Донецкой области из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте.

Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Ожидается, что к вечеру они доедут до города.

Верещук напомнила, что в Бердянске по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам (тел. 3-62-76, 3-52-52, 097 551 59 17 и 050 439 75 29).

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В Запорожской области будут работать 2 гуманитарных коридора:

  • из города Мелитополь в город Запорожье (автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул. Алексеева, 12),
  • из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10:00 отправляется колонна людей на частном транспорте (место формирования колонны – напротив горсовета, улица Курчатова, 14).

Также, по словам Верещук, в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Министр напомнила, что 28 марта удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев.

Для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье: 095 220 41 11, 067 220 41 12 и 0800 503 508.

Темы: Украинавойнаэвакуация
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