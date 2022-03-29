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Делегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир'я

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 10:05
Делегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир'я
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Переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир'я.

Джерело: виступ Ердогана, який транслювали українські телеканали

Деталі: Ердоган закликав до перемир'я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому.

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Він висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

 

Президент Туреччини також заявив, що успішні переговори у Стамбулі сприятимуть зустрічі лідерів України та Росії.

 

Пряма мова Ердогана: "Як ваш сусід, ми дуже засмучені такою ситуацією. Ми докладали зусиль, щоб припинити її.

ВІДЕО ДНЯ

Ми намагалися відновити мир, відновити міжнародне право.

На всіх міжнародних платформах намагалися захищати права обох країн, забезпечити справедливий підхід до питання. Наша країна теж втратила багато військових, і ми намагалися, щоб це не повторилося на північ від нас.

Туреччина відчуває відповідальність за мир в нашому регіоні, віримо, що мир буде відновлено. Продовження конфлікту нікому не принесе користі, кожен загиблий, зруйнована будівля відриває частину від нашого майбутнього.

Відновлення миру буде корисним для обох сторін і для всіх.

Ми чекаємо від вас щасливої звістки".

Після виступу Ердоган покинув перемовини та повідомив, що відправляється в Узбекистан.

Оновлено: За столом перемовин від України: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, депутати Андрій Костін і Рустем Умеров, радник голови ОП Михайло Подоляк, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, генерал Олександр Кириленко, дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.

Російський олігарх Роман Абрамович також у Стамбулі. Перед початком переговорів бізнесмен він переговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та членами делегацій.

Також відомо, що Арахамія взяв участь у тет-а-тет зустрічі глав делегацій з Володимиром Мединським.

 

Теми: ТуреччинапереговориЕрдоганвійна
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