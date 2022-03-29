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Делегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир'я

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 10:05
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Переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир'я.

Джерело: виступ Ердогана, який транслювали українські телеканали

Деталі: Ердоган закликав до перемир'я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому.

Він висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

 

Президент Туреччини також заявив, що успішні переговори у Стамбулі сприятимуть зустрічі лідерів України та Росії.

 

Пряма мова Ердогана: "Як ваш сусід, ми дуже засмучені такою ситуацією. Ми докладали зусиль, щоб припинити її.

Ми намагалися відновити мир, відновити міжнародне право.

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На всіх міжнародних платформах намагалися захищати права обох країн, забезпечити справедливий підхід до питання. Наша країна теж втратила багато військових, і ми намагалися, щоб це не повторилося на північ від нас.

Туреччина відчуває відповідальність за мир в нашому регіоні, віримо, що мир буде відновлено. Продовження конфлікту нікому не принесе користі, кожен загиблий, зруйнована будівля відриває частину від нашого майбутнього.

Відновлення миру буде корисним для обох сторін і для всіх.

Ми чекаємо від вас щасливої звістки".

Після виступу Ердоган покинув перемовини та повідомив, що відправляється в Узбекистан.

Оновлено: За столом перемовин від України: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, депутати Андрій Костін і Рустем Умеров, радник голови ОП Михайло Подоляк, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, генерал Олександр Кириленко, дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.

Російський олігарх Роман Абрамович також у Стамбулі. Перед початком переговорів бізнесмен він переговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та членами делегацій.

Також відомо, що Арахамія взяв участь у тет-а-тет зустрічі глав делегацій з Володимиром Мединським.

 

Теми: ТуреччинапереговориЕрдоганвійна
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