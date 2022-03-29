Делегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию

Переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и призвал к перемирию.

Источник: выступление Эрдогана, который транслировали украинские телеканалы

Детали: Эрдоган призвал к перемирию и сказал, что продолжение боевых действий не выгодно никому.

Он выразил надежду, что переговоры дадут конкретный результат.

Президент Турции также заявил, что успешные переговоры в Стамбуле будет содействовать встрече лидеров Украины и России.

Прямая речь Эрдогана: "Как ваш сосед, очень расстроен такой ситуацией. Мы прилагали усилия, чтобы прекратить ее.

Мы пытались восстановить мир, восстановить международное право.

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На всех международных платформах пытались защищать права обеих стран обеспечить справедливый подход к вопросу. Наша страна тоже потеряла много военных, и мы старались, чтобы это не повторилось к северу от нас.

Турция чувствует ответственность за мир в нашем регионе, верим, что мир будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы, каждый погибший, разрушенное здание отрывает часть от нашего будущего.

Восстановление мира будет полезно для обеих сторон и для всех.

Мы ждем от вас счастливого известия".

Больше деталей: После выступления Эрдоган покинул переговоры и сообщил, что отправляется в Узбекистан.

Обновлено: За столом переговоров от Украины: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров, советник председателя ОП Михаил Подоляк, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, генерал Александр Кириленко, дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.

Российский олигарх Роман Абрамович тоже в Стамбуле. Перед началом переговоров он переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и членами делегаций.

Также известно, что Арахамия принял участие в тет-а-тет встречи глав делегаций с Владимиром Мединским.