Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція за добу затримала 5 людей, які збирали дані для ворога

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 10:38
Фото з Facebook поліції

​​За добу 28 березня поліцейські затримали 5 осіб, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Дослівно поліція: "Неможливо зрозуміти осіб, котрі допомагають ворогу. Та й не хочеться навіть думати про їхню мотивацію. Вони відповідатимуть за свою зраду".

Деталі: Зокрема, у Кіровоградській області під час перевірки виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блок-постів, волонтерських центрів, комунікували через месенджери з представниками Росії.
Усіх затриманих передали СБУ для проведення подальших перевірок.

У поліції зазначили, що загалом з 24 лютого, коли Росія напала на Україну, на території нашої держави викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: поліціявійнадержзрада
Головне сьогодні

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Єрмак анонсував окупантам нові "неприємності" від ЗСУ

Подоляк розповів про "план Б" росіян на сході-півдні і пожурив інтерпретаторів

Усі новини...
поліція
За час повномасштабної війни в Україні фіксують менше злочинів - поліція
Російські окупанти щоденно обстрілюють жителів Київщини – поліція
Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом
Останні новини
00:34
Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації
00:32
На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
00:31
Орбан загубив чесність десь у контактах з Москвою – Зеленський  
00:17
Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями
00:15
Зеленський подякував українцям за протести на окупованих Росією територіях
00:08
Стійкість Маріуполя й інших міст дозволяє ламати тактику ворога - Зеленський
23:53
Зеленський: Ніхто не подарує нам мир. Маємо вибороти
23:51
Сумщина: архітектори й урбаністи готують концепцію відновлення Тростянця
23:43
Повітряні сили мінусують 8 цілей ворога, зокрема два винищувачі
23:27
фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів
Усі новини...