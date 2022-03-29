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Полиция за сутки задержала 5 человек, собиравших данные для врага

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 10:38
Полиция за сутки задержала 5 человек, собиравших данные для врага
Фото из Facebook полиции

За сутки 28 марта полицейские задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно полиция: "Невозможно понять людей, помогающих врагу. Да и не хочется даже думать об их мотивации. Они будут отвечать за свою измену".

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Детали: В частности, в Кировоградской области во время проверки обнаружили в телефоне местного жителя переписку о местах поражения ракетами разных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.

Во Львовской области задержали уроженца Симферополя, причастного к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.

В Днепропетровской области полицейские обнаружили трех граждан, которые собирали фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров и общались через мессенджеры с представителями России.

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Все задержанные были переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.

В полиции отметили, что всего с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, на территории нашего государства разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Темы: полициявойнагосизмена
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