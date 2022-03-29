Кулеба закликав світ запровадити кримінальну відповідальність за символ "Z"
Вівторок, 29 березня 2022, 10:59
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі держави запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки війни Росії проти України.
Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба в Twitter
Пряма мова: "Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки загарбницької війни Росії проти України.
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"Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічну підтримку цього варварства має бути заборонено".
Нагадаємо: Російські війська маркують більшість своїє техніки, яка вторгається на територію України, літерою "Z".