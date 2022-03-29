Кулеба закликав світ запровадити кримінальну відповідальність за символ "Z"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі держави запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки війни Росії проти України.

Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки загарбницької війни Росії проти України.

"Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічну підтримку цього варварства має бути заборонено".

Нагадаємо: Російські війська маркують більшість своїє техніки, яка вторгається на територію України, літерою "Z".