Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за символ "Z"
Вторник, 29 марта 2022, 10:59
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства ввести уголовную ответственность за использование символа Z как способ публичной поддержки войны России против Украины.
Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Я призываю все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины.
"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена".
Напомним: Российские войска маркируют большинство своей техники, которая вторгается на территорию Украины, буквой "Z".
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