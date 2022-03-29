Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за символ "Z"

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 10:59

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства ввести уголовную ответственность за использование символа Z как способ публичной поддержки войны России против Украины.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Я призываю все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины.

"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена".

Напомним: Российские войска маркируют большинство своей техники, которая вторгается на территорию Украины, буквой "Z".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияМИД
Главное сегодня

Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

"Крымский сценарий" в Херсонской области провалился и враг сменил тактику - облсовет

фотоИз-за подрыва дамбы из берегов вышла река на Донеччине

На освобожденных территориях Киевской области комендантский час продлится 2 суток

Днепропетровщину атаковали ракетами: повреждены ж/д пути, есть раненый

Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины – МИД

Все новости...
война
Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций РФ и Беларуси
Кадыров выступил против переговоров: Надо уничтожить бандеровцев, а потом решать
Воздушные силы сбили две ракеты типа "Х", выпущенные по Львову
Последние новости
19:18
Чернигов: задержали жителя Украины с паспортом РФ, корректировавшим огонь для оккупантов
19:05
Россияне блокируют города в Сумской области и проводят рейды – сводка Генштаба
19:01
Премьер Польши: "на шантаж Путина об оплате в рублях не поддадимся"
18:31
Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа
18:18
Харьковщина: в оккупированной Балаклее россияне попали в больницу – глава ОВА
18:16
Выезд за границу для студентов мужского пола – невозможен, но есть исключение
18:05
Украина национализирует еще около полутора тысяч вагонов из РФ и Беларуси
18:00
обновлено от 15:16, ВИДЕОУдар по зданию Николаевской ОГА: количество погибших составляет уже 36 человек
17:58
"Крымский сценарий" в Херсонской области провалился и враг сменил тактику - облсовет
17:53
обновленоПолтавщина: россияне обстреляли Миргород, в области сбили две ракеты
Все новости...