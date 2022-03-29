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Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за символ "Z"

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 10:59
Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за символ Z

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства ввести уголовную ответственность за использование символа Z как способ публичной поддержки войны России против Украины.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Я призываю все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины.

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"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена".

Напомним: Российские войска маркируют большинство своей техники, которая вторгается на территорию Украины, буквой "Z".

Темы: войнаРосcияМИД
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