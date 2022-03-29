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Дніпропетровщина: ворог наніс ракетні удари, є поранений, пошкоджений віадук

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 11:04

Російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено віадук та фермерську техніку.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено".

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Деталі: Також ракета поцілила в віадук у місті Павлограді. Рух дорогою призупинено.

Ще один ракетний удар прийшовся по території Нікопольського району.

Загиблих у результаті ворожих ударів немає.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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