Дніпропетровщина: ворог наніс ракетні удари, є поранений, пошкоджений віадук
Вівторок, 29 березня 2022, 11:04
Російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено віадук та фермерську техніку.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено".
Деталі: Також ракета поцілила в віадук у місті Павлограді. Рух дорогою призупинено.
Ще один ракетний удар прийшовся по території Нікопольського району.
Загиблих у результаті ворожих ударів немає.
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