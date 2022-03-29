Дніпропетровщина: ворог наніс ракетні удари, є поранений, пошкоджений віадук

Російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено віадук та фермерську техніку.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено".

Деталі: Також ракета поцілила в віадук у місті Павлограді. Рух дорогою призупинено.



Ще один ракетний удар прийшовся по території Нікопольського району.



Загиблих у результаті ворожих ударів немає.