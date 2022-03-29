Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Днепропетровщина: враг нанес ракетные удары, есть раненный, поврежден виадук

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 11:04

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения, поврежден виадук и фермерская техника.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Несколько вражеских ракетных ударов по нашей области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен".

Реклама:

Детали: Также ракета попала в виадук в городе Павлограде. Движение по дороге приостановлено.

Еще один ракетный удар пришелся по территории Никопольского района.

Погибших в результате вражеских ударов нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: