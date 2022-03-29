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Днепропетровщина: враг нанес ракетные удары, есть раненный, поврежден виадук

Ирина БалачукВторник, 29 марта 2022, 11:04

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения, поврежден виадук и фермерская техника.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Несколько вражеских ракетных ударов по нашей области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен".

Детали: Также ракета попала в виадук в городе Павлограде. Движение по дороге приостановлено.

Еще один ракетный удар пришелся по территории Никопольского района.

Погибших в результате вражеских ударов нет.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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