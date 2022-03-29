CNN: Пентагон прискорить виробництво ракет Stinger та Javelin

Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger та протитанкових ракет Javelin для поповнення запасів, які закінчуються через відправку їх до України, пише американське видання CNN.

Джерело: CNN з посиланням на представників Пентагону

Деталі: Згідно з недавнім списком побажань у військовій допомозі, Україна хоче щодня отримувати із США 500 протитанкових ракет Javelin та 500 зенітних ракет Stinger, пише видання.

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Виробничу лінію Stinger було зупинене, а потім перезапущено для виконання замовлення на продаж за кордоном.

Прессекретар Білого Дому повідомив, що розглядаються варіанти збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва.

За даними Пентагону, протитанковий комплекс Javelin знаходиться у режимі повного виробництва. Проте Пентагон намагається збільшити виробництво.