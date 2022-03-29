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CNN: Пентагон прискорить виробництво ракет Stinger та Javelin

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 11:16

Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger та протитанкових ракет Javelin для поповнення запасів, які закінчуються через відправку їх до України, пише американське видання CNN.

Джерело: CNN з посиланням на представників Пентагону

Деталі: Згідно з недавнім списком побажань у військовій допомозі, Україна хоче щодня отримувати із США 500 протитанкових ракет Javelin та 500 зенітних ракет Stinger, пише видання.

Виробничу лінію Stinger було зупинене, а потім перезапущено для виконання замовлення на продаж за кордоном.

Прессекретар Білого Дому повідомив, що розглядаються варіанти збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва.

За даними Пентагону, протитанковий комплекс Javelin знаходиться у режимі повного виробництва. Проте Пентагон намагається збільшити виробництво.

Теми: СШАвійназброя
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