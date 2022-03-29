Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и Javelin

Роман ПетренкоВторник, 29 марта 2022, 11:16
CNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и Javelin

Министерство обороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin для пополнения запасов, которые истощаются из-за отправки их в Украину, пишет американское издание CNN.

Источник: CNN со ссылкой на представителей Пентагона

Детали: Согласно недавнему списку пожеланий в военной помощи, Украина хочет ежедневно получать из США 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger, пишет издание.

Реклама:

Производственная линия Stinger была остановлена, а потом перезапущена для выполнения заказа на продажу за границей.

Пресс-секретарь Белого Дома сообщил, что рассматриваются варианты увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства.

По данным Пентагона, противотанковый комплекс Javelin находится в режиме полного производства. Однако Пентагон пытается увеличить производство.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
США
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Последние новости
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
Все новости...
Реклама: