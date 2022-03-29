CNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и Javelin

Министерство обороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin для пополнения запасов, которые истощаются из-за отправки их в Украину, пишет американское издание CNN.

Источник: CNN со ссылкой на представителей Пентагона

Детали: Согласно недавнему списку пожеланий в военной помощи, Украина хочет ежедневно получать из США 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger, пишет издание.

Производственная линия Stinger была остановлена, а потом перезапущена для выполнения заказа на продажу за границей.

Пресс-секретарь Белого Дома сообщил, что рассматриваются варианты увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства.

По данным Пентагона, противотанковый комплекс Javelin находится в режиме полного производства. Однако Пентагон пытается увеличить производство.