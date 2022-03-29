Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Берліні давали Україні "кілька годин" після вторгнення РФ, тому не допомагали – посол

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 11:35
У Берліні давали Україні кілька годин після вторгнення РФ, тому не допомагали – посол
Крістіан Лінднер, фото з bundesfinanzministerium.de

Після нападу Росії на Україну міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив українському послу в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише "Європейська правда".

Мельник зазначив, що коли мова йде про німецьких політиків, він не робить різниці між партіями. Він проводить різницю між тими, хто серйозно ставиться до України, і тими, "хто лише вдає". 

Реклама:

Посол розповів виданню про свої розмови з декількома німецькими політиками після російського вторгнення в Україну.

За його словами, міністр фінансів Крістіан Лінднер сидів поруч із ним з "такою ввічливою усмішкою" і розмовляв так, ніби поразка українців уже давно вирішена наперед.

"У вас лише кілька годин", – за словами Мельника, сказав йому Лінднер.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр фінансів Німеччини, стверджує Мельник, заявив послу, що поставляти зброю Україні або виключати Росію із SWIFT безглуздо.

Натомість він хотів поговорити про окуповану Росією Україну з маріонетковим урядом РФ.

"Це була найгірша розмова в моєму житті", – прокоментував Мельник.

Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.

26 лютого Німеччина уперше дозволила третім країнам надіслати зброю в Україну,  а потім розпочала власні поставки.

27 березня посол Мельник відкинув запрошення президента Німеччини на "концерт солідарності" з Україною, назвавши захід образою для українців. 

Теми: РосіявійнаНімеччинадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
П'ять українських кейсів для поневолених народів Росії
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: