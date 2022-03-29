У Берліні давали Україні "кілька годин" після вторгнення РФ, тому не допомагали – посол

Після нападу Росії на Україну міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив українському послу в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише "Європейська правда".

Мельник зазначив, що коли мова йде про німецьких політиків, він не робить різниці між партіями. Він проводить різницю між тими, хто серйозно ставиться до України, і тими, "хто лише вдає".

Посол розповів виданню про свої розмови з декількома німецькими політиками після російського вторгнення в Україну.

За його словами, міністр фінансів Крістіан Лінднер сидів поруч із ним з "такою ввічливою усмішкою" і розмовляв так, ніби поразка українців уже давно вирішена наперед.

"У вас лише кілька годин", – за словами Мельника, сказав йому Лінднер.

Міністр фінансів Німеччини, стверджує Мельник, заявив послу, що поставляти зброю Україні або виключати Росію із SWIFT безглуздо.

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Натомість він хотів поговорити про окуповану Росією Україну з маріонетковим урядом РФ.

"Це була найгірша розмова в моєму житті", – прокоментував Мельник.

Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.

26 лютого Німеччина уперше дозволила третім країнам надіслати зброю в Україну, а потім розпочала власні поставки.

27 березня посол Мельник відкинув запрошення президента Німеччини на "концерт солідарності" з Україною, назвавши захід образою для українців.