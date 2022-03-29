Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 11:35
В Берлине давали Украине несколько часов после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол
Кристиан Линднер, фото с bundesfinanzministerium.de

После нападения России на Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет "Европейская правда".

Мельник отметил, что когда речь идет о немецких политиках, он не делает разницы между партиями. Он проводит разницу между теми, кто серьезно относится к Украине, и теми, "кто только притворяется".

Реклама:

Посол рассказал изданию о своих разговорах с несколькими немецкими политиками после российского вторжения в Украину. По его словам, министр финансов Кристиан Линднер сидел рядом с ним с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев уже давно предрешено.

"У вас всего несколько часов", – по словам Мельника, сказал ему Линднер.

Министр финансов Германии, утверждает Мельник, заявил послу, что поставлять оружие Украине или исключать Россию из SWIFT бессмысленно.

ВИДЕО ДНЯ

Вместо того он хотел поговорить об оккупированной Россией Украине с марионеточным правительством РФ.

"Это был худший разговор в моей жизни", – прокомментировал Мельник.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

26 февраля Германия впервые разрешила третьим странам послать оружие в Украину, а затем начала собственные поставки.

27 марта посол Мельник отверг приглашение президента Германии на "концерт солидарности" с Украиной, назвав мероприятие оскорблением для украинцев.

Темы: РосcиявойнаГерманиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента
РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: