В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол

После нападения России на Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет "Европейская правда".

Мельник отметил, что когда речь идет о немецких политиках, он не делает разницы между партиями. Он проводит разницу между теми, кто серьезно относится к Украине, и теми, "кто только притворяется".

Посол рассказал изданию о своих разговорах с несколькими немецкими политиками после российского вторжения в Украину. По его словам, министр финансов Кристиан Линднер сидел рядом с ним с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев уже давно предрешено.

"У вас всего несколько часов", – по словам Мельника, сказал ему Линднер.

Министр финансов Германии, утверждает Мельник, заявил послу, что поставлять оружие Украине или исключать Россию из SWIFT бессмысленно.

Вместо того он хотел поговорить об оккупированной Россией Украине с марионеточным правительством РФ.

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"Это был худший разговор в моей жизни", – прокомментировал Мельник.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

26 февраля Германия впервые разрешила третьим странам послать оружие в Украину, а затем начала собственные поставки.

27 марта посол Мельник отверг приглашение президента Германии на "концерт солидарности" с Украиной, назвав мероприятие оскорблением для украинцев.