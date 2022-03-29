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"По населенным пунктам ху*рь. Сравняй с землей" – СБУ перехопила розмови окупантів

Ірина БалачукВівторок, 29 березня 2022, 12:23
Знищена техніка окупантів. Фото Генерального штабу ЗСУ з Facebook

Російські окупанти віддають накази "сравнять с землей" мирні населені пункти – такі розмови загарбників перехопила СБУ у Тростянці Сумської області.

Джерело: СБУ з посиланням на перехоплені розмови окупантів

Дослівно СБУ: "СБУ фіксує так багато подібних випадків, що воєнне вторгнення РФ можна характеризувати, як каральну операцію зі знищення мирних українців".

Деталі: Зокрема, на перехопленій розмові у Тростянці чути розмову двох офіцерів окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник".

За даними СБУ, "Венец" – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" – його підлеглий, командир одного з підрозділів.

Пряма мова окупанта Журавльова: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны".

Деталі: У свою чергу "Ратник" відповів, що "…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать". Окупант пожалівся, що воїни ЗСУ уже поливали їх вогнем за знищені житлові квартали.

На це командир загарбника дав вказівку знищити ще два українських села.  

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Теми: РосіявійнаСБУСумська область
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