"По населенным пунктам ху*рь. Сравняй с землей" – СБУ перехватила разговоры оккупантов

Российские оккупанты отдают приказы "сравнять с землей" мирные населенные пункты – такие разговоры захватчиков перехватила СБУ в Тростянце Сумской области.

Источник: СБУ со ссылкой на перехваченные разговоры оккупантов

Дословно СБУ: "СБУ фиксирует так много подобных случаев, что военное вторжение РФ можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев".

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Детали: В частности, на перехваченном разговоре в Тростянце слышны разговор двух офицеров оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник".

По данным СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – его подчиненный, командир одного из подразделений.

Прямая речь оккупанта Журавлева: "Отработать надо по Скряговке, сравнить с землей от восточной до западной стороны".

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Детали: В свою очередь, "Ратник" ответил, что "…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас снова обидятся и будут работать". Оккупант посетовал, что воины ВСУ уже поливали их огнем за уничтоженные жилые кварталы.

На это командир захватчика дал указание уничтожить еще два украинских села.