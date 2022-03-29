"Врятували всіх, хто прийшов": з Луганщини евакуювали ще пів тисячі людей

Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Рубіжного Луганської області евакуювали ще понад 500 людей.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Врятували всіх, хто прийшов у місця зборів – понад 500 осіб. Вони стомлені війною, але вцілілі. Сподіваюсь, через добу-дві ці люди знову відчують, що таке мирне життя.

Понад 500 луганчан, серед яких багато дітей, вимушені покинути рідні міста, тому що Росія забрала в них майже все, що було. Однак зараз на них очікують потяги і три десятки годин подорожі туди, де тихо. Сьогодні врятували всіх, хто прийшов у місця зборів".

Деталі: Гайдай порахував, що із Сєвєродонецька врятовано 223 людини, із Лисичанська – 230, із Попасної – 17.

Також із Рубіжного вивезли спочатку 30 осіб, потім ще 10 тих, кому вдалося вибратися із центру міста. Інші 20 виїхали на власному транспорті.