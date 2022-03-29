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"Спасли всех пришедших": из Луганщины эвакуировали еще пол тысячи человек

Роман ПетренкоВторник, 29 марта 2022, 14:15

Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Рубежного Луганской области эвакуировали еще более 500 человек.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Спасли всех пришедших в места сборов – более 500 человек. Они утомлены войной, но уцелели. Надеюсь, через сутки-двое эти люди снова почувствуют, что такое мирная жизнь.

Более 500 луганчан, среди которых много детей, вынуждены покинуть родные города, потому что Россия забрала у них почти все, что было. Однако сейчас их ожидают поезда и три десятка часов путешествия туда, где тихо. Сегодня спасли всех, кто пришел в места собрания".

Детали: Гайдай посчитал, что из Северодонецка спасены 223 человека, из Лисичанска – 230, из Попасной – 17.

Также из Рубежного вывезли сначала 30 человек, затем еще 10, кому удалось выбраться из центра города. Остальные 20 выехали на собственном транспорте.

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Темы: Луганская областьвойнаэвакуация
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