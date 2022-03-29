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Мережа спорттоварів Decathlon заявила про призупинення діяльності в РФ

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 15:02

Французька мережа спортивних товарів Decathlon заявила про призупинення діяльності своїх магазинів в РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві компанії.

Бренд вказує, що через міжнародні санкції "більше не виконуються умови постачання для продовження діяльності в Росії".

Decathlon є одним із трьох брендів сімейної асоціації Mulliez, які діють в Росії, поряд з Auchan та Leroy Merlin, які продовжують там свою діяльність. Останніми днями ці три бренди стали об’єктом критики через заявлене бажання залишитися в Росії.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня перед парламентом Франції попросив Renault, Auchan, Leroy Merlin та інших "перестати бути спонсорами російської військової машини" в Україні.

Decathlon присутня в Росії з 2006 року, має 60 магазинів в 25 містах Росії. Бренд особливо присутній в Московській області, де розташовані 22 його магазини. "Ми продовжимо підтримувати наших 2500 російських співробітників", — заявила компанія.

Про призупинення діяльності було оголошено у вівторок в електронному листі співробітникам, в якому компанія вказує, що "не в змозі підтримувати 92% (своїх) постачань" в Росію через "міжнародні санкції".

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Також присутній в Україні, Decathlon оголосив наприкінці лютого, що заморозив свою діяльність щоб не піддавати загрозі своїх 125 співробітників на місцях.

Теми: санкції
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