Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сеть спорттоваров Decathlon заявила о приостановлении деятельности в РФ

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 15:02

Французская сеть спортивных товаров Decathlon заявила о приостановке деятельности своих магазинов в РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении компании.

Бренд указывает, что из-за международных санкций "больше не выполняются условия поставки для продолжения деятельности в России".

Decathlon является одним из трех брендов семейной ассоциации Mulliez, действующих в России, наряду с Auchan и Leroy Merlin, продолжающими там свою деятельность. В последние дни эти три бренда стали объектом критики из-за заявленного желания остаться в России.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта перед парламентом Франции попросил Renault, Auchan, Leroy Merlin и других "перестать быть спонсорами российской военной машины" в Украине.

Decathlon присутствует в России с 2006 года, имеет 60 магазинов в 25 городах России. Бренд особенно присутствует в Московской области, где расположены 22 его магазина. "Мы продолжим поддерживать наших 2500 российских сотрудников", - заявила компания.

О приостановлении деятельности было объявлено во вторник в электронном письме сотрудникам, в котором компания указывает, что "не в состоянии поддерживать 92% (своих) поставок" в Россию из-за "международных санкций".

ВИДЕО ДНЯ

Также присутствовавший в Украине, Decathlon объявил в конце февраля, что заморозил свою деятельность, чтобы не подвергать угрозе своих 125 сотрудников на местах.

Темы: санкции
Главное сегодня

Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками

фотоВ Буче нашли "братскую могилу", где похоронены почти 300 человек, на улицах десятки трупов

Шольц призывал Зеленского отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну - WSJ

Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

В Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей

Всю Киевскую область освободили от оккупантов - Минобороны

Все новости...
санкции
В Сенате США предлагают пустить российские активы на помощь Украине
Австралия вводит санкции против 39 россиян, связанных с "делом Магнитского"
Япония прекратила экспорт в РФ дорогих авто и других предметов роскоши
Последние новости
04:33
График эвакуационных поездов на 3 апреля
04:14
Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного
03:54
фотоВ Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ
03:28
Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ
02:45
Захватчики били "Смерчами": детали обстрела Кривого Рога
02:12
В Мариуполе погиб литовский режиссер
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкций ЕС против России закроет пути обхода ограничений
01:36
В Луганской области вернули газ более 100 тысячам украинцев
01:23
Оккупанты обещают выпустить из Мариуполя иностранцев – росСМИ
01:15
Порт в Турции, где скрывается яхта Абрамовича, может нарушать британские санкции
Все новости...