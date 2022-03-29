Сеть спорттоваров Decathlon заявила о приостановлении деятельности в РФ

Французская сеть спортивных товаров Decathlon заявила о приостановке деятельности своих магазинов в РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении компании.

Бренд указывает, что из-за международных санкций "больше не выполняются условия поставки для продолжения деятельности в России".

Реклама:

Decathlon является одним из трех брендов семейной ассоциации Mulliez, действующих в России, наряду с Auchan и Leroy Merlin, продолжающими там свою деятельность. В последние дни эти три бренда стали объектом критики из-за заявленного желания остаться в России.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта перед парламентом Франции попросил Renault, Auchan, Leroy Merlin и других "перестать быть спонсорами российской военной машины" в Украине.

Decathlon присутствует в России с 2006 года, имеет 60 магазинов в 25 городах России. Бренд особенно присутствует в Московской области, где расположены 22 его магазина. "Мы продолжим поддерживать наших 2500 российских сотрудников", - заявила компания.

ВИДЕО ДНЯ

О приостановлении деятельности было объявлено во вторник в электронном письме сотрудникам, в котором компания указывает, что "не в состоянии поддерживать 92% (своих) поставок" в Россию из-за "международных санкций".

Также присутствовавший в Украине, Decathlon объявил в конце февраля, что заморозил свою деятельность, чтобы не подвергать угрозе своих 125 сотрудников на местах.