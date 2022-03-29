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У НАТО назвали дати нової зустрічі Північноатлантичної ради за участі України

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 15:22
Getty Images

Північноатлантична рада збереться на наступну зустріч 6-7 квітня, запрошена також Україна.

Про це йдеться у повідомленні НАТО, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі за особистої участі міністрів закордонних справ, під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга.

6 квітня зустріч почнеться у форматі закритої робочої вечері. 7 квітня плануються дві сесії. На першу, крім безпосередньо членів НАТО, запрошені також глави МЗС країн-партнерів - у тому числі Україна, Грузія, Фінляндія і Швеція.  

Нагадаємо, 24 березня відбувся саміт НАТО за особистої присутності лідерів. 

Детальніше про це у статті Наляканий НАТО: чому саміт Альянсу не домовився про відповідь на нові погрози Путіна.

Читайте також Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем.

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