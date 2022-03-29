Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 15:22
Getty Images

Североатлантический совет соберется на следующую встречу 6-7 апреля, приглашена также Украина.

Об этом говорится в сообщении НАТО, которым располагает "Европейская правда".

Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе при непосредственном участии министров иностранных дел под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

6 апреля встреча начнется в формате закрытого рабочего ужина. 7 апреля планируется две сессии. На первую, кроме непосредственно членов НАТО, приглашены также главы МИД стран-партнеров - в том числе Украина, Грузия, Финляндия и Швеция.

Напомним, 24 марта состоялся саммит НАТО при личном присутствии лидеров.

Подробнее об этом в статье Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина.

Читайте также: Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТО
Главное сегодня

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Все новости...
НАТО
Шойгу грозит НАТО последствиями поставок самолетов и систем ПВО Украине
В Кремле заявили, что Россия не намерена атаковать страны НАТО
США разместят в Германии шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
Последние новости
04:20
США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов
04:04
Чтобы снизить уровень напряжения – США отложили испытание ракеты Minuteman III
03:52
На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА
03:20
Ради украинских беженцев – в Молдове объяснили, почему не вводят санкции против РФ
02:44
фотоВСУ освободили еще одно село на Черниговщине
02:10
Хакеры слили данные российского завода, где производят запчасти для ЗРК
02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
01:49
Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ
01:35
Нефтяной ответ США и пенсии россиян "на ветер": экономические итоги
01:30
Зеленский: Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя
Все новости...