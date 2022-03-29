Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 15:22
В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины
Getty Images

Североатлантический совет соберется на следующую встречу 6-7 апреля, приглашена также Украина.

Об этом говорится в сообщении НАТО, которым располагает "Европейская правда".

Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе при непосредственном участии министров иностранных дел под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Реклама:

6 апреля встреча начнется в формате закрытого рабочего ужина. 7 апреля планируется две сессии. На первую, кроме непосредственно членов НАТО, приглашены также главы МИД стран-партнеров - в том числе Украина, Грузия, Финляндия и Швеция.

Напомним, 24 марта состоялся саммит НАТО при личном присутствии лидеров.

Подробнее об этом в статье Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем.

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
НАТО
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: