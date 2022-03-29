В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины

Североатлантический совет соберется на следующую встречу 6-7 апреля, приглашена также Украина.

Об этом говорится в сообщении НАТО, которым располагает "Европейская правда".

Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе при непосредственном участии министров иностранных дел под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

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6 апреля встреча начнется в формате закрытого рабочего ужина. 7 апреля планируется две сессии. На первую, кроме непосредственно членов НАТО, приглашены также главы МИД стран-партнеров - в том числе Украина, Грузия, Финляндия и Швеция.

Напомним, 24 марта состоялся саммит НАТО при личном присутствии лидеров.

Подробнее об этом в статье Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина.

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