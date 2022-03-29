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МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 15:35
МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя
Петер Сійярто, Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно обурився через твіт лідера об’єднаної опозиції, ключового суперника Віктора Орбана на виборах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", міністр  заявив у відеозверненні до угорців на своїй сторінці.

Приводом для термінового звернення очільника МЗС Угорщини став допис Петера Маркі-Зая, ключового суперника Орбана на виборах, що відбудуться 3 квітня. Маркі-Зай підтримав акцію, що відбулася у Будапешті вихідними для підтримки українців, які загинули у Маріуполі від російських бомбардувань. Згодом цю акцію підтримав і президент Зеленський.

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Петер Маркі-Зай відповів йому коротким твітом: "Народ Угорщини чує ваші слова, Чекаю на той день, коли ми зможемо зустрітися на березі Дунаю та обмінятися думками про майбутнє ЄС і мирне співіснування наших націй". До допису мін долучив фото цієї акції, а згодом додав допис про необхідність підтримки українських біженців.

Утім, як пояснив очільник МЗС Петер Сійярто, цю підтримку в уряді Угорщини вважають неприйнятною.

"Петер Марі-Зай звернувся у Twitter до президента України. Цим він дав зрозуміти, що вони вже  погодилися. Домовилися, що якщо урядом в Угорщині керуватимуть ліві, вони негайно проголосують за санкції щодо газу й нафти та негайно почнуть постачання зброї в Україну", - пояснив своє обурення Сійярто, який є одним з найближчих до Орбана представників угорського уряду.

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Сійярто додав, що, на його думку, така підтримка України, як прозвучала у твіті Маркі-Зая, втягує Угорщину у війну з Росією.

Зважаючи на те, що у повідомленні міністра прозвучали також звинувачення на адресу України у переговорах з конкурентами чинної влади під час виборів, "Європейська правда" звернулася за коментарем також до МЗС України.

Як повідомляла ЄвроПравда, раніше президент Польщі, що є єдиним твердим соратником Угорщини в ЄС, заявив, що йому "важко зрозуміти ставлення Орбана до війни в Україні".

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Теми: УгорщинаМаріупольвійна
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