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МИД Венгрии обвиняет оппозицию за ее сочувствие Украине после бомбардировки Мариуполя

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 15:35
МИД Венгрии обвиняет оппозицию за ее сочувствие Украине после бомбардировки Мариуполя
Петер Сийярто, Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично возмутился из-за твита лидера объединенной оппозиции, ключевого соперника Виктора Орбана на выборах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", министр заявил в видеообращении к венграм на своей странице.

Поводом для срочного обращения главы МИД Венгрии стало сообщение Петера Марки-Зая, ключевого соперника Орбана на состоявшихся 3 апреля выборах. Марки-Зай поддержал акцию, состоявшуюся в Будапеште выходными для поддержки украинцев, погибших в Мариуполе от российских бомбардировок. Впоследствии эту акцию поддержал и президент Зеленский.

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Петер Марки-Зай ответил ему коротким твитом: "Народ Венгрии слышит ваши слова. Жду того дня, когда мы сможем встретиться на берегу Дуная и обменяться мнениями о будущем ЕС и мирном сосуществовании наших наций". К сообщению мин добавил фото этой акции, а затем добавил сообщение о необходимости поддержки украинских беженцев.

Однако, как пояснил глава МИД Петер Сийярто, эту поддержку в правительстве Венгрии считают неприемлемой.

"Петер Марки-Зай обратился в Twitter к президенту Украины. Этим он дал понять, что они уже согласились. Договорились, что если правительством в Венгрии будут руководить левые, они немедленно проголосуют за санкции в отношении газа и нефти и немедленно начнут поставки оружия в Украину", - объяснил свое возмущение Сийярто, являющийся одним из ближайших к Орбану представителей венгерского правительства.

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Сийярто добавил, что, по его мнению, такая поддержка Украины как прозвучала в твите Марки-Зая, втягивает Венгрию в войну с Россией.

Учитывая, что в сообщении министра прозвучали также обвинения в адрес Украины в переговорах с конкурентами действующей власти на выборах, "Европейская правда" обратилась за комментарием также к МИД Украины.

Как сообщала ЕвроПравда, ранее президент Польши, являющийся единственным твердым соратником Венгрии в ЕС, заявил, что ему "трудно понять отношение Орбана к войне в Украине".

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Темы: ВенгрияМариупольвойна
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