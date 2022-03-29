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Британія заарештувала першу яхту, що може належати підсанкційним російським олігархам

"Європейська правда"Вівторок, 29 березня 2022, 15:50

Британія заарештувала у своїх водах першу елітну яхту, яка може належати одному з підсанкційних російських олігархів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Судно вартістю 38 млн фунтів стерлінгів з назвою Phi формально належить неназваному бізнесмену з РФ, проте в урядових відомствах зазначають, що справжнього власника зумисно приховали. Хто може бути реальним власником, не вказують. 

Яхта довжиною 58,5 метра вперше потрапила під підозру ще 13 березня. Вона зареєстрована у крихітній карибській державі Сент-Кітс і Невіс, але ходить під мальтійським прапором. 

Наскільки відомо, це третє найбільше судно верфу  Royal Huisman, на ній є спеціальне приміщення для винного погребу і басейн. 

29 березня на борт Phi, яка саме перебувала на причалі в діловому кварталі Лондона Кенері-Ворф,  завітали представники британських органів та оголосили про її арешт. Яхта зайшла у Лондон спеціально для участі у нагородній церемонії та мала відчалювати о 12:00. 

Міністр з питань транспорту Грент Шапс зазначив, що це "чітке й сильне попередження Путіну і його оточенню". "Це доказ, що ми можемо і будемо вживати найрішучих заходів проти тих, хто сподівається отримувати вигоду від зв’язків з РФ", - наголосив він.

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Нагадаємо, ЄС, Британія та США почали затримувати елітні яхти, пов’язані з російськими олігархами, що потрапили під санкції проти РФ за розв’язану Путіним війну. 

Влада Гібралтару затримала суперяхту, пов'язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмітрія Пумпянського. У Фінляндії затримали вже 21 яхту, які можуть належати підсанкційним особам або їхнім компаніям.

В середині березня 68-метрова розкішна яхта, що належить колишньому агенту КДБ та давньому соратнику Владіміра Путіна Стржаловському застрягла в норвезькому порту через те, що місцеві жителі відмовились продавати їй паливо.

Теми: Велика Британіяолігархи
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