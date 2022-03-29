Британия арестовала первую яхту, которая может принадлежать подсанкционным российским олигархам

Британия арестовала в своих водах первую элитную яхту, которая может принадлежать одному из подсанкционных российских олигархов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Судно стоимостью 38 млн фунтов стерлингов под названием Phi формально принадлежит неназванному бизнесмену из РФ, однако в правительственных ведомствах отмечают, что настоящего владельца намеренно скрыли. Кто может быть реальным владельцем, не указывают.

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Яхта протяженностью 58,5 метра впервые попала под подозрение еще 13 марта. Она зарегистрирована в крошечном карибском государстве Сент-Китс и Невис, но ходит под мальтийским флагом.

Насколько известно, это третье самое судно верфи Royal Huisman, на ней есть специальное помещение для винного погреба и бассейн.

29 марта на борт Phi, которая как раз находилась на причале в деловом квартале Лондона Кенери-Уорф, посетили представители британских органов и объявили о ее аресте. Яхта зашла в Лондон специально для участия в наградной церемонии и должна была отправиться в 12:00.

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Министр по транспорту Грент Шапс отметил, что это "четкое и сильное предупреждение Путину и его окружению". "Это доказательство, что мы можем и будем принимать самые решительные меры против тех, кто надеется извлекать выгоду от связей с РФ", - подчеркнул он.

Напомним, ЕС, Британия и США начали задерживать элитные яхты, связанные с российскими олигархами, попавшими под санкции против РФ за развязанную Путиным войну.