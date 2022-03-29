Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия арестовала первую яхту, которая может принадлежать подсанкционным российским олигархам

"Европейская правда"Вторник, 29 марта 2022, 15:50

Британия арестовала в своих водах первую элитную яхту, которая может принадлежать одному из подсанкционных российских олигархов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Судно стоимостью 38 млн фунтов стерлингов под названием Phi формально принадлежит неназванному бизнесмену из РФ, однако в правительственных ведомствах отмечают, что настоящего владельца намеренно скрыли. Кто может быть реальным владельцем, не указывают.

Яхта протяженностью 58,5 метра впервые попала под подозрение еще 13 марта. Она зарегистрирована в крошечном карибском государстве Сент-Китс и Невис, но ходит под мальтийским флагом.

Насколько известно, это третье самое судно верфи Royal Huisman, на ней есть специальное помещение для винного погреба и бассейн.

29 марта на борт Phi, которая как раз находилась на причале в деловом квартале Лондона Кенери-Уорф, посетили представители британских органов и объявили о ее аресте. Яхта зашла в Лондон специально для участия в наградной церемонии и должна была отправиться в 12:00.

Министр по транспорту Грент Шапс отметил, что это "четкое и сильное предупреждение Путину и его окружению". "Это доказательство, что мы можем и будем принимать самые решительные меры против тех, кто надеется извлекать выгоду от связей с РФ", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ЕС, Британия и США начали задерживать элитные яхты, связанные с российскими олигархами, попавшими под санкции против РФ за развязанную Путиным войну.

Темы: Великобританияолигархи
Главное сегодня

Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ

Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками

фотоВ Буче нашли "братскую могилу", где похоронены почти 300 человек, на улицах десятки трупов

Шольц призывал Зеленского отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну - WSJ

Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

В Кремле заявили, что хотят прекращения войны, но после достижения своих целей

Все новости...
Великобритания
Правительство Британии призвало госорганизации расторгнуть контракты с компаниями РФ и Беларуси
Глава МИД Британии: мы не должны позволить продать Украину
Британия назначила опытного судью советником по военным преступлениям РФ в Украине
Последние новости
05:04
Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
04:33
График эвакуационных поездов на 3 апреля
04:14
Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного
03:54
фотоВ Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ
03:28
Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ
02:45
Захватчики били "Смерчами": детали обстрела Кривого Рога
02:12
В Мариуполе погиб литовский режиссер
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкций ЕС против России закроет пути обхода ограничений
01:36
В Луганской области вернули газ более 100 тысячам украинцев
01:23
Оккупанты обещают выпустить из Мариуполя иностранцев – росСМИ
Все новости...